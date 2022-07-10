ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 10 июля 2022, 07:38

Трамп заявил, что на месте Байдена смог бы предотвратить конфликт на Украине

Экс-лидер США Дональд Трамп уверен, что не допустил бы украинского конфликта, если бы в 2020 году победу на президентских выборах одержал он, а не Джо Байден. Такое заявление он сделал в ходе выступления перед своими сторонниками на митинге в Анкоридже.

При этом Трамп отметил, что Америка ослабевает. Такой вывод он сделал в ходе рассуждений о рекордной инфляции, подорожании топлива, потере США "энергетической независимости", падении фондовых рынков, неудачном выводе американских войск из Афганистана и других проблемах.

"Ситуация лишь ухудшится, хотя этого могло бы не произойти, если бы выборы прошли иначе... Ни одного из этих ужасных событий не произошло бы, если бы я был президентом", — сказал политик.

Ранее Дональд Трамп предупредил о потере страны в случае сохранения назидательного тона США. По его словам, пока американские власти читают нотации другим, улицы Штатов "заливает кровью невинных жертв преступлений".

Трамп может объявить о выдвижении на выборы президента США в ближайшие месяцы
Трамп может объявить о выдвижении на выборы президента США в ближайшие месяцы
BannerImage

Shutterstock

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar