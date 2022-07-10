Трамп заявил, что на месте Байдена смог бы предотвратить конфликт на Украине

Экс-лидер США Дональд Трамп уверен, что не допустил бы украинского конфликта, если бы в 2020 году победу на президентских выборах одержал он, а не Джо Байден. Такое заявление он сделал в ходе выступления перед своими сторонниками на митинге в Анкоридже.

При этом Трамп отметил, что Америка ослабевает. Такой вывод он сделал в ходе рассуждений о рекордной инфляции, подорожании топлива, потере США "энергетической независимости", падении фондовых рынков, неудачном выводе американских войск из Афганистана и других проблемах.

"Ситуация лишь ухудшится, хотя этого могло бы не произойти, если бы выборы прошли иначе... Ни одного из этих ужасных событий не произошло бы, если бы я был президентом", — сказал политик.