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Регион
Опубликовано 10 июля 2022, 07:13
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Обстрел Луганска из замаскированной под "газель" украинской РСЗО сняли на видео

Украинские военные обстреливали Луганск из реактивной системы залпового огня (РСЗО), замаскированной под гражданскую грузовую "газель". Соответствующее видео оказалось в распоряжении РИА "Новости".

На кадрах видно, что направляющие для стрельбы спрятаны в кузове "газели" и накрыты тентом. При этом ракетные удары производятся из жилой застройки. Однако маскировка не спасла РСЗО. Она была уничтожена российской артиллерией вне населённого пункта, откуда велась стрельба.

Две женщины погибли при обстреле Донецка со стороны ВСУ
Две женщины погибли при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Ранее сообщалось, что в городе Ирмино (ЛНР) в результате обстрела со стороны ВСУ из американской РСЗО HIMARS была ранена местная жительница. Также повреждены дома и линии электропередачи.

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t.me / rian_ru

Андрей Бражников
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