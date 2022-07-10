Обстрел Луганска из замаскированной под "газель" украинской РСЗО сняли на видео
Украинские военные обстреливали Луганск из реактивной системы залпового огня (РСЗО), замаскированной под гражданскую грузовую "газель". Соответствующее видео оказалось в распоряжении РИА "Новости".
На кадрах видно, что направляющие для стрельбы спрятаны в кузове "газели" и накрыты тентом. При этом ракетные удары производятся из жилой застройки. Однако маскировка не спасла РСЗО. Она была уничтожена российской артиллерией вне населённого пункта, откуда велась стрельба.
Ранее сообщалось, что в городе Ирмино (ЛНР) в результате обстрела со стороны ВСУ из американской РСЗО HIMARS была ранена местная жительница. Также повреждены дома и линии электропередачи.
t.me / rian_ru