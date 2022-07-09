Две женщины погибли при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Два человека погибли и пятеро получили ранения в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Повреждено несколько домов, автомобилей, овощная база и котельная, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

"По уточнённой информации, в результате обстрела Кировского района погибли женщины 1968 и 1999 г.р. Ранения различной степени тяжести получили: женщины 1969 и 1981 г.р., мужчины 1966, 1977 и 1956 г.р.", — написал он в "Телеграме".

По данным представительства ДНР, в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в 19:35 украинские войска нанесли удар шестью ракетами из РСЗО "Ураган" по Кировскому и Петровскому районам города.