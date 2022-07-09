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Опубликовано 9 июля 2022, 17:51

Две женщины погибли при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Два человека погибли и пятеро получили ранения в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Повреждено несколько домов, автомобилей, овощная база и котельная, сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

"По уточнённой информации, в результате обстрела Кировского района погибли женщины 1968 и 1999 г.р. Ранения различной степени тяжести получили: женщины 1969 и 1981 г.р., мужчины 1966, 1977 и 1956 г.р.", написал он в "Телеграме".

По данным представительства ДНР, в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в 19:35 украинские войска нанесли удар шестью ракетами из РСЗО "Ураган" по Кировскому и Петровскому районам города.

За сутки в ДНР от обстрелов ВСУ три человека погибли, 14 ранены
За сутки в ДНР от обстрелов ВСУ три человека погибли, 14 ранены

Также сообщалось, что сегодня в городе Ирмино (ЛНР) в результате обстрела со стороны ВСУ из американской РСЗО HIMARS была ранена местная жительница. Также повреждены дома и линии электропередачи.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Татьяна Миссуми
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