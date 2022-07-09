ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 июля 2022, 13:13

Женщина ранена при обстреле ВСУ Ирмино из американского HIMARS

В городе Ирмино (ЛНР) в результате обстрела со стороны ВСУ из американской РСЗО HIMARS была ранена местная жительница, пишет Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

"Ранена женщина 1994 года рождения, а также повреждены 21 жилой дом и линия электропередачи. 1862 абонента находятся без электроснабжения", — указано в сообщении.

Союзные войска выбили ВСУ из укрепрайона под Северском в ДНР
Союзные войска выбили ВСУ из укрепрайона под Северском в ДНР

Напомним, что по городу Ирмино в ЛНР со стороны Украины были выпущены две ракеты залпового огня из американской высокомобильной артиллерийской системы HIMARS.

BannerImage

Telegram / Представительство ЛНР в СЦКК

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • ранения
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar