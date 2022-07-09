Женщина ранена при обстреле ВСУ Ирмино из американского HIMARS
В городе Ирмино (ЛНР) в результате обстрела со стороны ВСУ из американской РСЗО HIMARS была ранена местная жительница, пишет Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.
"Ранена женщина 1994 года рождения, а также повреждены 21 жилой дом и линия электропередачи. 1862 абонента находятся без электроснабжения", — указано в сообщении.
Напомним, что по городу Ирмино в ЛНР со стороны Украины были выпущены две ракеты залпового огня из американской высокомобильной артиллерийской системы HIMARS.
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