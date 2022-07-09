Медведев назвал уже выполненную задачу во время операции на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев озвучил задачу специальной военной операции на Украине, которая уже решена. По его словам, после её начала с Россией стали считаться "по-настоящему, как с Советским Союзом, а в чём-то и серьёзнее, судя по набору санкций". Об этом он написал в телеграм-канале.

Зампред Совбеза напомнил, что совсем недавно складывалась совершенно иная ситуация. В качестве примера он привёл саммит G8, "когда нас просто не звали на встречу, где обсуждались экономические и подчас оборонные вопросы западных стран".

"Если с тобой не считаются — дело плохо. Как в детстве, когда в твой двор пришли драться из соседнего. Если ты струсил и свинтил домой, ты никто и больше тебя никуда не позовут. А если ты врезал первым, то шансы отстоять своё становятся существенно выше. Вот так. Именно поэтому так важно, чтобы страну уважали и с ней считались", — резюмировал Медведев.