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Регион
Опубликовано 9 июля 2022, 12:54
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Западу указали на фатальное заблуждение о воле и способности России к победе на Украине

American Thinker: Запад фатально недооценил волю и способность России к победе на Украине

Запад фатально недооценил волю и способность России к победе на Украине, хотя Москва не раз заявляла, что не допустит появления НАТО у своих границ. Об этом пишет American Thinker, называя элиты США и ЕС "полными дураками" за игнорирование интересов безопасности Москвы и многолетнее её провоцирование.

"На Украине у нас никогда не было таких стратегических интересов, ради которых нам было бы необходимо спровоцировать этот военный конфликт. И как только он начался, решимость России к его успешному для себя завершению — неизбежному и неотвратимому — стала понятна всем, кто мог смотреть в зеркало событий менее затуманенным взором, чем это делают США и Запад", говорится в публикации.

Авторы публикации убеждены, что западные страны могли избежать эскалации в Незалежной. Нужно было лишь сохранить нейтральный статус Украины, признать Крым российским и убедить киевские власти дать автономию Донбассу. Издание подчёркивает, что сомнений в успешном финале спецоперации для российской стороны быть не может. Для достижения всех поставленных целей у Москвы есть всё необходимое.

Почему ни один прогноз Запада по операции России на Украине не сбылся
Почему ни один прогноз Запада по операции России на Украине не сбылся

Ранее американские СМИ сообщили, что солдаты Украины жалуются на большое число погибших на фронте, однако киевский режим это не останавливает, и он ищет новые способы отправки украинцев на убой.

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ТАСС / Гармаев Александр

Татьяна Миссуми
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