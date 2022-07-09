Западу указали на фатальное заблуждение о воле и способности России к победе на Украине

Запад фатально недооценил волю и способность России к победе на Украине, хотя Москва не раз заявляла, что не допустит появления НАТО у своих границ. Об этом пишет American Thinker, называя элиты США и ЕС "полными дураками" за игнорирование интересов безопасности Москвы и многолетнее её провоцирование.

"На Украине у нас никогда не было таких стратегических интересов, ради которых нам было бы необходимо спровоцировать этот военный конфликт. И как только он начался, решимость России к его успешному для себя завершению — неизбежному и неотвратимому — стала понятна всем, кто мог смотреть в зеркало событий менее затуманенным взором, чем это делают США и Запад", — говорится в публикации.

Авторы публикации убеждены, что западные страны могли избежать эскалации в Незалежной. Нужно было лишь сохранить нейтральный статус Украины, признать Крым российским и убедить киевские власти дать автономию Донбассу. Издание подчёркивает, что сомнений в успешном финале спецоперации для российской стороны быть не может. Для достижения всех поставленных целей у Москвы есть всё необходимое.