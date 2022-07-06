Киевский режим пытается покрыть большие потери за счёт спешно мобилизованных гражданских Оглавление Тероборона оказалась не готова Деморализованная армия Сколько теряет Украина Что придумали в Киеве Американские СМИ сообщают, что солдаты Украины жалуются на большое число погибших на фронте, однако киевский режим это не останавливает и он ищет новые способы отправки украинцев на убой. 20472 20472 Обложка © Getty Images / Paula Bronstein

Украинские военнослужащие признают, что их потери слишком велики. При этом в бой против Российской армии идут не профессионалы, а мобилизованные в спешном порядке гражданские.

Тероборона оказалась не готова

Планировалось, что члены Сил территориальной обороны будут нести службу в местах жительства, но успешное наступление российских войск внесло коррективы. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, предусматривающий отправку в Донбасс теробороновцев. И сразу же люди, которые ещё вчера учили детей или крутили гайки, оказались в зоне боевых действий.

Результатом такого отношения стало большое количество новых могил. Журналисты New York Times смогли пообщаться со служащими территориальной обороны, которые рассказали о внушительных потерях. Командир 103-й бригады территориальной обороны Валерий Курко заявил, что рота ТрО, в которой числилось сто человек, за один день в районе Артёма потеряла около тридцати человек. Он сетует, что многие бойцы не обучены и вообще не готовы к прямому боестолкновению с противником.

Военнослужащий артиллерийских подразделений Воздушно-десантных войск РФ во время работы при выполнении огневых задач. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

— Представление о том, что люди могут просто начать воевать, когда война началась, неверно, — сказал Курко.

Также одной из причин больших потерь, по утверждению издания, является отсутствие современного вооружения. В статье NYT отмечается, что западного вооружения у территориальной обороны нет.

Деморализованная армия

Репортёр другого американского издания Politico также пообщался с раненым украинским военнослужащим, который обрисовал не менее печальную картину происходящего.

По словам собеседника издания, за три недели из шестидесяти человек в его подразделении осталось только двадцать. Кроме того, их отбросили на 45 километров. Также американский журналист отметил, что западного вооружения у опрошенных им служащих ВСУ не было. Воевать им приходится старыми советскими образцами оружия. Вместе с потерями падает и боевой дух военных. Особенно удручающе на них сказалась потеря территории Луганской Народной Республики.

Сколько теряет Украина

Сведения о количестве потерь со стороны Украины разнятся. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил в середине июня, что только в Донбассе каждый день Украина теряет почти тысячу человек, из них гибнет от 200 до 500 человек. При этом он уверяет, что вести борьбу с Россией есть кому, а при надобности под ружьём окажутся два миллиона человек.

— Кого теряет украинская армия? Если это территориальная оборона, то это один вопрос, а если специалистов, артиллеристов, ракетчиков, разведчиков и многих других, то это уже критично. Это накладывает серьёзный отпечаток на действия ВСУ. Закрывать дырки пушечным мясом пока проблемы у них нет, — пояснил военный эксперт Виктор Литовкин.

Фото © Getty Images / Scott Olson

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что за время спецоперации Украина потеряла 10 000 человек, ещё 30 000 получили ранения. Это число может быть несколько заниженным. Ещё в апреле официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков говорил о цифре в 23 367 убитых.

От таких потерь в ужасе даже в США. Полковник армии, экс-сенатор США Ричард Блэк считает, что Украине конец.

— С населением гораздо меньше, чем в США, Украина теряет 6000 солдат каждый месяц, это в 12 раз больше, чем Америка теряла во Вьетнаме. Украинцы сражались храбро, но ни одна нация не сможет нести такие огромные потери долго. Украине конец, — заявил Блэк.

Фактически Зеленский и его приспешники могут только проводить новые мобилизации и ограничивать свободы граждан, так как другого выбора у них нет.

— Любая армия сражается, пока есть военный дух. Если собрать население и сказать ему, что оно равно боеспособной армии, то это не сработает. Я полагаю, что в ближайшие два-три месяца не просто дух будет сломлен, но и закончатся те физические ресурсы, которые смогут поставлять новых солдат на фронт, — отметил профессор Академии военных наук, политолог Сергей Судаков.

Что придумали в Киеве

Ещё в начале специальной операции Владимир Зеленский запретил покидать Украину мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет. Связано это было с объявлением мобилизации. Но если раньше лица мужского пола были замкнуты в сужающихся границах украинского государства, то теперь их заперли в своих домах.

Депутат Верховной рады Украины Александр Федиенко опубликовал у себя в социальных сетях текст письма главнокомандующего Вооружёнными силами Украины Валерия Залужного, из которого следует, что военнообязанным можно покинуть место жительство только с позволения военкома. Уехать можно будет, только если есть право на отсрочку или уважительная причина, например смерть родственника. Таким образом, украинских мужчин ввергают в рабство, а их хозяевами становится военкомат. Также для привлечения в армию используют экономические механизмы.

— На численности армии сказывается плохая экономическая ситуация на Украине. У украинцев нет денег и нет работы. Многие из них не видят другого способа заработка, кроме как идти воевать. На фронте платят три тысячи долларов, а в тылу тысячу долларов. Это способ заработать и прокормить семьи. Естественно, большинство пытается держаться в тылу и любыми способами не идти на передовую, но это получается далеко не всегда, — рассказал Лайфу депутат Государственной думы Александр Бородай.

Судя по действиям киевского режима, он осознаёт, что положение на фронтах плачевное и скоро армии просто не останется. Однако попытки поставить всю страну под ружьё, не спасают положения. Украинцы пишут в социальных сетях, что офицеры бросают их в бой, но сами отходят в безопасные места. Это вынуждает их сдаваться в плен. Такие новости ещё больше усугубляют ситуацию, так как тех, кто хочет идти в армию, становится всё меньше. Единственным выходом для Зеленского становится подписание мирного соглашения, в противном случае может получиться так, что российские войска будут заходить в населённые пункты, где остались одни женщины. Хотя Зеленский и компания и тех уже хотят привлечь в армию.

Фото © Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency Сколько ещё продержится украинская армия? 0 К концу лета от армии ничего не останется. Зимой в армию уже никого не смогут призвать. У Украины достаточно людей для продолжения боевых действий.

Авторы Даниил Черных