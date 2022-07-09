ВС России поразили два пункта дислокации иностранных наёмников под Харьковом

За прошедшие сутки авиация и артиллерия РФ поразили 22 пункта управления, артиллерию и бойцов ВСУ. В том числе речь идёт о двух пунктах дислокации иностранных наёмников в области Харькова. Об этом сообщается в свежих сводках российского Минобороны.

"За сутки нанесено поражение 22-м пунктам управления, в том числе 98-го батальона 108-й бригады территориальной обороны в районе Нововоронцовки Днепропетровской области, 16-й механизированной бригады в районе Покровское ДНР, подразделениям артиллерии на огневых позициях в 72 районах, а также живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах, включая два пункта дислокации иностранных наёмников близ Харькова", — указано в документе.

Кроме того, было уничтожено пять складов с боеприпасами в населённых пунктах Першетравневое (Днепропетровская область), Висунск (Николаевская область), Бухмутское (ДНР), Северск (ДНР), а также хранилище топлива для военной техники в населённом пункте Анновка Кировоградской области.