ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 июля 2022, 09:26
8381

Армия РФ одним ударом уничтожила украинский ангар с американскими гаубицами М777

Воздушно-космические силы России уничтожили ангар с присланными из США 155-мм гаубицами М777 в районе населённого пункта Часов Яр. Также было уничтожено до 30 бойцов ВСУ, которые вели обстрелы по жилым кварталам Донецка. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Часов Яр ударом высокоточного оружия ВКС России уничтожен ангар с американскими 155-мм гаубицами М777 и до 30 украинских боевиков, обстреливавших жилые кварталы Донецка", — подтвердил Конашенков.

ВКС РФ за сутки ликвидировали более 80 наёмников и 20 бойцов ВСУ
ВКС РФ за сутки ликвидировали более 80 наёмников и 20 бойцов ВСУ

Ранее около сотни украинских националистов было уничтожено в результате удара ВКС РФ по пункту временной дислокации 22-го мотопехотного батальона в Харькове. Кроме того, в районе населённого пункта Малотарановка на территории ДНР были уничтожены две пусковые установки системы залпового огня HIMARS американского производства и два склада боеприпасов к ним.

BannerImage

VK / Минобороны России

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar