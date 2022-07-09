Армия РФ одним ударом уничтожила украинский ангар с американскими гаубицами М777

Воздушно-космические силы России уничтожили ангар с присланными из США 155-мм гаубицами М777 в районе населённого пункта Часов Яр. Также было уничтожено до 30 бойцов ВСУ, которые вели обстрелы по жилым кварталам Донецка. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Часов Яр ударом высокоточного оружия ВКС России уничтожен ангар с американскими 155-мм гаубицами М777 и до 30 украинских боевиков, обстреливавших жилые кварталы Донецка", — подтвердил Конашенков.