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Регион
Опубликовано 9 июля 2022, 09:22

Российские самолёты сбили два украинских Cу-25

Минобороны: ВКС РФ сбили два Су-25 в Николаевской области

Российские лётчики в ходе спецоперации на Украине сбили в Николаевской области два украинских самолёта Су-25. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Самолётами Су-35С и МиГ-31БМ ВКС России в районах населённых пунктов Березнеговатое и Червоная Долина Николаевской области сбито два Су-25 Воздушных сил Украины", — сказал он

Истребители РФ сбили украинские МиГ-29 и Су-25 в Николаевской области
Истребители РФ сбили украинские МиГ-29 и Су-25 в Николаевской области

Ранее Лайф сообщал, что Вооружённые силы России уничтожили до 290 украинских военных в районе города Очакова Николаевской области. Кроме того, было ликвидировано 29 единиц бронетанковой и автомобильной техники.

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Оксана Попова
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