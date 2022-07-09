Российские самолёты сбили два украинских Cу-25

Российские лётчики в ходе спецоперации на Украине сбили в Николаевской области два украинских самолёта Су-25. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Самолётами Су-35С и МиГ-31БМ ВКС России в районах населённых пунктов Березнеговатое и Червоная Долина Николаевской области сбито два Су-25 Воздушных сил Украины", — сказал он