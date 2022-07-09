Батальон добровольцев "Тигр" из Приморья отправится на Украину для участия в спецоперации
Добровольческий отряд "Тигр" проходит боевые учения в Приморье. Фото © Игорь Новиков / Правительство Приморского края
Из Приморья на Украину для участия в специальной военной операции отправится добровольческий отряд "Тигр", который формируется на базе 155-й бригады морской пехоты. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.
Сейчас бойцы проходят боевые учения на военном полигоне Горностай, где добровольцы отрабатывают навыки стрельбы из автомата АКС-74М. Они продлятся на протяжении месяца, после чего добровольцам предстоит сдать экзамены и получить берет морского пехотинца.
Как рассказал руководитель регионального отделения ДОСААФ России Сергей Ефремов, россияне всех возрастов желают пополнить ряды добровольцев, чтобы отправиться на Украину, поэтому губернатор Приморского края выступил с предложением cформировать батальон добровольцев на базе 155-й бригады морской пехоты. Сам Олег Кожемяко недавно посетил бойцов и вместе с ними принял участие в стрельбах.
"Мы обеспечим батальон всей необходимой экипировкой, спецсредствами, рациями. Батальон придёт к своим землякам подготовленным и будет хорошей поддержкой военным частям, которые участвуют в спецоперации на Украине. Власть всегда будет рядом с ними, помогать, подставлять своё плечо", — заявил Кожемяко.
Ранее Лайф сообщал, что оренбургские казаки-разведчики отправились в Донбасс для участия в "Операции Z". Они ушли в составе 450 добровольцев башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова.