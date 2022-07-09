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Регион
Опубликовано 9 июля 2022, 08:50
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Батальон добровольцев "Тигр" из Приморья отправится на Украину для участия в спецоперации

Добровольческий отряд "Тигр" проходит боевые учения в Приморье. Фото © Игорь Новиков / Правительство Приморского края

Добровольческий отряд "Тигр" проходит боевые учения в Приморье. Фото © Игорь Новиков / Правительство Приморского края

Из Приморья на Украину для участия в специальной военной операции отправится добровольческий отряд "Тигр", который формируется на базе 155-й бригады морской пехоты. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

Сейчас бойцы проходят боевые учения на военном полигоне Горностай, где добровольцы отрабатывают навыки стрельбы из автомата АКС-74М. Они продлятся на протяжении месяца, после чего добровольцам предстоит сдать экзамены и получить берет морского пехотинца.

Как рассказал руководитель регионального отделения ДОСААФ России Сергей Ефремов, россияне всех возрастов желают пополнить ряды добровольцев, чтобы отправиться на Украину, поэтому губернатор Приморского края выступил с предложением cформировать батальон добровольцев на базе 155-й бригады морской пехоты. Сам Олег Кожемяко недавно посетил бойцов и вместе с ними принял участие в стрельбах.

  • Губернатор региона Олег Кожемяко вместе с морпехами поучаствовал в стрельбах и пообщался с бойцами. Фото © Игорь Новиков / Правительство Приморского края
    Губернатор региона Олег Кожемяко вместе с морпехами поучаствовал в стрельбах и пообщался с бойцами. Фото © Игорь Новиков / Правительство Приморского края
  • На полигоне добровольцы отрабатывали навыки стрельбы из автомата АКС 74М как с правого, так и с левого плеча. Фото © Игорь Новиков / Правительство Приморского края
    На полигоне добровольцы отрабатывали навыки стрельбы из автомата АКС 74М как с правого, так и с левого плеча. Фото © Игорь Новиков / Правительство Приморского края

Губернатор региона Олег Кожемяко вместе с морпехами поучаствовал в стрельбах и пообщался с бойцами. Фото © Игорь Новиков / Правительство Приморского края

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"Мы обеспечим батальон всей необходимой экипировкой, спецсредствами, рациями. Батальон придёт к своим землякам подготовленным и будет хорошей поддержкой военным частям, которые участвуют в спецоперации на Украине. Власть всегда будет рядом с ними, помогать, подставлять своё плечо", — заявил Кожемяко.

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Ранее Лайф сообщал, что оренбургские казаки-разведчики отправились в Донбасс для участия в "Операции Z". Они ушли в составе 450 добровольцев башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова.

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Оксана Попова
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