Оренбургские казаки-разведчики отправились в Донбасс для участия в "Операции Z"

Разведчики Уфимско-Табынского отдела Оренбургского казачьего войска отправились в Донбасс для участия в спецоперации на Украине. Они ушли в составе 450 добровольцев башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова.





Атаман Уфимско-Табынского отдела подъесаул Максим Дементьев рассказал, что в составе отряда разведчиков насчитывается 20 казаков. У них есть немалый опыт участия в боевых действиях.

"Казаки заключили контракты на длительный срок. Но первично для них — желание помочь и быть полезными на тех направлениях военной спецоперации в Донбассе, которые сопряжены с выполнением спецзаданий", — сказал он.

Батальон, отправившийся в Донбасс, носит имя Героя России Минигали Шаймуратова. В 1943 году он бился за освобождение этой же территории на Украине.