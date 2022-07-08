ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 июля 2022, 13:31
3701

Оренбургские казаки-разведчики отправились в Донбасс для участия в "Операции Z"

Добровольческий отряд казаков-разведчиков Оренбурга отправился в Донбасс

Разведчики Уфимско-Табынского отдела Оренбургского казачьего войска отправились в Донбасс для участия в спецоперации на Украине. Они ушли в составе 450 добровольцев башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова.

  • Отряд казаков-разведчиков в Оренбурге. Фото предоставлено Лайфу
    Отряд казаков-разведчиков в Оренбурге. Фото предоставлено Лайфу
  • Отряд казаков-разведчиков в Оренбурге. Фото предоставлено Лайфу
    Отряд казаков-разведчиков в Оренбурге. Фото предоставлено Лайфу

Отряд казаков-разведчиков в Оренбурге. Фото предоставлено Лайфу

1 / 2

Атаман Уфимско-Табынского отдела подъесаул Максим Дементьев рассказал, что в составе отряда разведчиков насчитывается 20 казаков. У них есть немалый опыт участия в боевых действиях.

"Казаки заключили контракты на длительный срок. Но первично для них — желание помочь и быть полезными на тех направлениях военной спецоперации в Донбассе, которые сопряжены с выполнением спецзаданий", — сказал он.

Батальон, отправившийся в Донбасс, носит имя Героя России Минигали Шаймуратова. В 1943 году он бился за освобождение этой же территории на Украине.

NYT: Иностранные наёмники жалуются на сложность боевых действий на Украине
NYT: Иностранные наёмники жалуются на сложность боевых действий на Украине

Ранее во Всероссийском казачьем обществе оценили идею о присоединении казаков Запорожья. Там отметили, что такое развитие событий возможно после завершения "Операции Z", формирования областных округов или отделов и соблюдения ряда других процедур.

BannerImage

Предоставлено Лайфу

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Донбасс
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar