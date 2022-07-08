NYT: Иностранные наёмники жалуются на сложность боевых действий на Украине

Иностранные наёмники удивлены интенсивностью боевых действий на Украине, сообщает The New York Times. Даже опытные западные ветераны, по данным издания, говорят, что конфликт в этой стране не похож на те, в которых им довелось участвовать.

"Это гораздо интенсивнее, чем то, что я видел в Афганистане. Это сражение за сражением", — подчеркнул бывший американский десантник Брайан.

Указывается, что многие из иностранных наёмников на Украине являются американскими и британскими ветеранами войн в Афганистане и Ираке. И они привыкли рассчитывать на прикрытие с воздуха и другую поддержку, но теперь иностранные военные находятся в скудных условиях. Наёмники сражаются с российскими войсками, во много раз превосходящими их по численности и вооружениям. И при этом их не обеспечивают даже элементарным пайком или другими необходимыми на поле битвы вещами.

Такая реальность, говорится в статье, оттолкнула многих наёмников, желающих воевать за Украину. Оставшиеся теперь работают на ВСУ, которые эффективно используют их, чтобы заполнить пробелы в передовых возможностях. К тому же на Украине отсутствует система разделения на опытных и неопытных бойцов, поэтому новоприбывшие не могут найти своё место.