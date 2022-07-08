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Регион
Опубликовано 8 июля 2022, 00:48
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Союзные силы ликвидировали под Северском колонну с грузинскими наёмниками

ТАСС: Союзные силы уничтожили под Северском колонну с грузинскими наёмниками

Под Северском, городом в ДНР, который контролируется ВСУ, союзными силами была уничтожена колонна с грузинскими наёмниками. Как сообщил ТАСС источник, близкий к Народной милиции ЛНР, было ликвидировано около 30 иностранных боевиков.

"Отступали они на нескольких десятках машин и пикапах. Союзные силы сработали очень точно. Машины остались на месте вместе с этими же наёмниками. Всё сгорело, человек 30 там точно было", — сказал собеседник агентства.

Как пояснял ранее помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв, взятие под контроль Северска позволит союзным силам развивать наступление на Краматорск и Славянск для их последующего освобождения.

Российские военные уничтожили центр подготовки ВСУ в районе Очакова
Российские военные уничтожили центр подготовки ВСУ в районе Очакова

Как писал Лайф ранее, в Минобороны РФ сообщили об уничтожении до 350 украинских военных в районе Артёмовска.

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VK / Минобороны России

Арина Родионова
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