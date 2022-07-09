Десятки бойцов нацбатальона "Торнадо" ликвидированы при ударе по пункту их дислокации

ВКС России с помощью высокоточного орудия ликвидированы десятки бойцов нацбатальона "Торнадо" в результате удара по пункту временной дислокации подразделения в Днепропетровской области. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе Зеленодольска Днепропетровской области ударом высокоточного оружия ВКС России поражён пункт временной дислокации националистического батальона "Торнадо". Уничтожено более 40 боевиков и до десяти единиц вооружения и военной техники", — уточнил Конашенков.