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Опубликовано 9 июля 2022, 09:24

ВКС России ликвидировали под Соледаром более 30% бойцов мехбригады ВСУ

Минобороны РФ сообщило о ликвидации более 30% бойцов 72-й мехбригады ВСУ под Соледаром

Российские военные за минувшие сутки уничтожили более 30% бойцов 72-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате удара ВКС России по позициям артиллерийского дивизиона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Соледар уничтожено более 30% военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.

Также Конашенков добавил, что большая часть артиллерийских орудий украинских силовиков была выведена.

Десятки бойцов нацбатальона "Торнадо" ликвидированы при ударе по пункту их дислокации
Десятки бойцов нацбатальона "Торнадо" ликвидированы при ударе по пункту их дислокации

Ранее Лайф сообщал, что союзные войска выбили ВСУ из укрепрайона под Северском в ДНР. В результате украинские войска понесли существенные потери.

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Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова
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