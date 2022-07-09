ВКС России ликвидировали под Соледаром более 30% бойцов мехбригады ВСУ
Минобороны РФ сообщило о ликвидации более 30% бойцов 72-й мехбригады ВСУ под Соледаром
Российские военные за минувшие сутки уничтожили более 30% бойцов 72-й механизированной бригады Вооружённых сил Украины в ДНР. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В результате удара ВКС России по позициям артиллерийского дивизиона 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Соледар уничтожено более 30% военнослужащих", — сказал он в ходе брифинга.
Также Конашенков добавил, что большая часть артиллерийских орудий украинских силовиков была выведена.
Ранее Лайф сообщал, что союзные войска выбили ВСУ из укрепрайона под Северском в ДНР. В результате украинские войска понесли существенные потери.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine