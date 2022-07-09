МО: Войска РФ уничтожили свыше 75 бойцов ВСУ под Николаевом

Украинские войска продолжают нести существенные потери в живой силе и технике в ходе российской спецоперации. Так, за минувшие сутки ВС России ликвидировали более 75 украинских военных в Николаевской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Березнеговатое Николаевской области в результате огневого поражения позиций 99-го механизированного батальона 61-й пехотной егерской бригады ВСУ уничтожено свыше 75 националистов", — сказал он в ходе брифинга.