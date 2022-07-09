ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 июля 2022, 09:34

МО: Войска РФ уничтожили свыше 75 бойцов ВСУ под Николаевом

Украинские войска продолжают нести существенные потери в живой силе и технике в ходе российской спецоперации. Так, за минувшие сутки ВС России ликвидировали более 75 украинских военных в Николаевской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населённого пункта Березнеговатое Николаевской области в результате огневого поражения позиций 99-го механизированного батальона 61-й пехотной егерской бригады ВСУ уничтожено свыше 75 националистов", — сказал он в ходе брифинга.

Также, по словам Конашенкова, за прошедшие сутки было уничтожено около 30 единиц бронетанковой и автомобильной техники ВСУ.

Десятки бойцов нацбатальона "Торнадо" ликвидированы при ударе по пункту их дислокации
Десятки бойцов нацбатальона "Торнадо" ликвидированы при ударе по пункту их дислокации

Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС РФ ликвидировали под Соледаром более 30% бойцов 72-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, большая часть артиллерийских орудий украинских силовиков была выведена.


BannerImage

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Наталья Исакова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Игорь Конашенков
  • ВСУ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar