МО: Войска РФ уничтожили свыше 75 бойцов ВСУ под Николаевом
Украинские войска продолжают нести существенные потери в живой силе и технике в ходе российской спецоперации. Так, за минувшие сутки ВС России ликвидировали более 75 украинских военных в Николаевской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населённого пункта Березнеговатое Николаевской области в результате огневого поражения позиций 99-го механизированного батальона 61-й пехотной егерской бригады ВСУ уничтожено свыше 75 националистов", — сказал он в ходе брифинга.
Также, по словам Конашенкова, за прошедшие сутки было уничтожено около 30 единиц бронетанковой и автомобильной техники ВСУ.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВКС РФ ликвидировали под Соледаром более 30% бойцов 72-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, большая часть артиллерийских орудий украинских силовиков была выведена.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine