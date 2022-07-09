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Опубликовано 9 июля 2022, 09:29

ВСУ призвали в отряды теробороны в Харькове заключённых

МО РФ: На Украине доукомлектовывают ряды теробороны в Харькове заключёнными

Командование ВСУ включило в состав подразделений территориальной обороны в Харькове заключённых по причине огромных потерь и дезертирства. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Из-за больших потерь и дезертирства доукомплектование подразделений 127-й бригады территориальной обороны в Харькове осуществляется заключёнными, отбывавшими наказание в исправительных учреждениях города", пояснил он.

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Киевский режим пытается покрыть большие потери за счёт спешно мобилизованных гражданских

Ранее сообщалось, что в Харькове бойцы теробороны разместили огневые позиции в домах на улице Рымарской и запретили жильцам выходить из своих квартир. Все попытки выйти на улицу жёстко пресекаются.

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Getty Images / Narciso Contreras / Anadolu Agency

Татьяна Миссуми
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