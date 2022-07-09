ВСУ призвали в отряды теробороны в Харькове заключённых
МО РФ: На Украине доукомлектовывают ряды теробороны в Харькове заключёнными
Командование ВСУ включило в состав подразделений территориальной обороны в Харькове заключённых по причине огромных потерь и дезертирства. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Из-за больших потерь и дезертирства доукомплектование подразделений 127-й бригады территориальной обороны в Харькове осуществляется заключёнными, отбывавшими наказание в исправительных учреждениях города", — пояснил он.
Ранее сообщалось, что в Харькове бойцы теробороны разместили огневые позиции в домах на улице Рымарской и запретили жильцам выходить из своих квартир. Все попытки выйти на улицу жёстко пресекаются.
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