ВСУ призвали в отряды теробороны в Харькове заключённых

Командование ВСУ включило в состав подразделений территориальной обороны в Харькове заключённых по причине огромных потерь и дезертирства. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Из-за больших потерь и дезертирства доукомплектование подразделений 127-й бригады территориальной обороны в Харькове осуществляется заключёнными, отбывавшими наказание в исправительных учреждениях города", — пояснил он.