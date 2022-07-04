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Опубликовано 4 июля 2022, 19:06

В Харькове бойцы теробороны разместили огневые позиции в домах и запретили жильцам выходить

В Харькове бойцы теробороны разместили огневые позиции в домах на улице Рымарской и запретили жильцам выходить из своих квартир. Об этом заявил на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Харькове на нижних и верхних этажах жилых домов боевики территориальной обороны оборудовали огневые позиции, при этом местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жёстко пресекаются", — подтвердил Мизинцев.

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Ранее Российские воздушно-космические силы ударом высокоточного оружия уничтожили в районе Харькова пункт дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

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ТАСС / Andrii Marienko

Анатолий Симоненко
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