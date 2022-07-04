В Харькове бойцы теробороны разместили огневые позиции в домах и запретили жильцам выходить
В Харькове бойцы теробороны разместили огневые позиции в домах на улице Рымарской и запретили жильцам выходить из своих квартир. Об этом заявил на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В Харькове на нижних и верхних этажах жилых домов боевики территориальной обороны оборудовали огневые позиции, при этом местным жителям запрещено покидать свои квартиры, а все попытки граждан эвакуироваться в безопасные районы жёстко пресекаются", — подтвердил Мизинцев.
Ранее Российские воздушно-космические силы ударом высокоточного оружия уничтожили в районе Харькова пункт дислокации 127-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.
ТАСС / Andrii Marienko