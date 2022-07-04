В Харькове бойцы теробороны разместили огневые позиции в домах и запретили жильцам выходить

В Харькове бойцы теробороны разместили огневые позиции в домах на улице Рымарской и запретили жильцам выходить из своих квартир. Об этом заявил на брифинге начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.