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Регион
Опубликовано 4 июля 2022, 18:09
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Порошенко похвастался закупкой итальянских бронемашин MLS SHIELD для ВСУ

Экс-президент Украины Пётр Порошенко опубликовал видео с поставленными из Италии бронемашинами MLS SHIELD, которые были приобретены на волонтёрские деньги. По его словам, они "нафаршированы по последнему слову техники".

Экс-президент Украины Пётр Порошенко показал закупленную для ВСУ итальянскую боевую технику. Видео © Telegram / Пётр Порошенко

"Это впервые, когда новая бронетехника НАТО для Вооружённых сил Украины закупается на частные средства. Три месяца напряжённых переговоров — и у нас есть экспортная лицензия на боевую технику от Правительства Италии", — написал в "Телеграме" бывший украинский лидер.

Порошенко добавил, что данные машины предназначены для контрнаступления и поступят десантно-штурмовым войскам Украины.

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Ранее сообщалось, что 24 июня жители Милана вышли на митинг против дискриминации россиян и отправки итальянским правительством оружия на Украину. Организатором акции выступил основатель Коммунистической партии, парламентской фракции "Альтернатива" и "Единой Италии" Амедео Авондет.

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Telegram / Пётр Порошенко

Татьяна Миссуми
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