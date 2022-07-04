Порошенко похвастался закупкой итальянских бронемашин MLS SHIELD для ВСУ

Экс-президент Украины Пётр Порошенко опубликовал видео с поставленными из Италии бронемашинами MLS SHIELD, которые были приобретены на волонтёрские деньги. По его словам, они "нафаршированы по последнему слову техники".

Экс-президент Украины Пётр Порошенко показал закупленную для ВСУ итальянскую боевую технику. Видео © Telegram / Пётр Порошенко

"Это впервые, когда новая бронетехника НАТО для Вооружённых сил Украины закупается на частные средства. Три месяца напряжённых переговоров — и у нас есть экспортная лицензия на боевую технику от Правительства Италии", — написал в "Телеграме" бывший украинский лидер.

Порошенко добавил, что данные машины предназначены для контрнаступления и поступят десантно-штурмовым войскам Украины.