Украинские резервисты ведут бои против российской бронетехники на легковушках из-за нехватки вооружения. Об этом рассказал газете The Times бывший начальник штаба обороны армии Канады генерал Рик Хиллер.

"Они [бойцы теробороны] выехали против российских танков и бронемашин на собственных автомобилях", — уточнил Хиллер, при этом об итогах боя канадский военный умолчал.

Хиллер напомнил, что изначально отряды территориальной обороны создавались для защиты жителями своих городов. Но позже президент Украины Владимир Зеленский разрешил отправлять таких бойцов на любой участок фронта.