Генерал вспомнил о бое украинских резервистов на легковушках и российских военных на танках
Канадский генерал Хиллер заявил, что украинских резервистов бросают на танки на легковушках
Украинские резервисты ведут бои против российской бронетехники на легковушках из-за нехватки вооружения. Об этом рассказал газете The Times бывший начальник штаба обороны армии Канады генерал Рик Хиллер.
"Они [бойцы теробороны] выехали против российских танков и бронемашин на собственных автомобилях", — уточнил Хиллер, при этом об итогах боя канадский военный умолчал.
Хиллер напомнил, что изначально отряды территориальной обороны создавались для защиты жителями своих городов. Но позже президент Украины Владимир Зеленский разрешил отправлять таких бойцов на любой участок фронта.
Ранее Лайф писал, что личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны, который дислоцирован в городе Львове, отказался ехать в Донбасс. Украинские резервисты продолжают отказываться от выполнения поставленных задач в зоне боевых действий.
MARCUS YAM / LOS ANGELES TIMES