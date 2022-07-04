Жители Боровского рассказали о жестоких "играх" бойцов ВСУ с детьми
Жители освобождённого Боровского рассказали об "играх" бойцов ВСУ с детьми
Жители недавно освобождённого села Боровское у Северодонецка рассказали об ужасах, с которыми они столкнулись во время пребывания там украинских военных. Их слова приводит РИА "Новости".
"Вот там дом моей свекрови. 9 марта умерла моя свекровь. И только 23 марта мы украли её, чтобы схоронить. Ползком крали, потому что обстреливали украинские [военные], нам не давали её забрать", — поделилась с агентством Татьяна Рязанцева.
По её словам, бойцы ВСУ отобрали у её семьи десять поросят, а также две машины и прицеп. Дом сгорел после попадания снаряда. Теперь Рязанцевым негде жить. Но они признаются, что очень ждали Россию восемь лет, чтобы закончился этот ад.
Слова сельчанки подтверждают и соседи. Они пожаловались, что украинские вояки развлекались с местными детьми, наставляя на них оружие и в шутку говоря "пух-пух". Последние месяцы жителям Боровского и вовсе пришлось сидеть по подвалам.
"Украина по нам стреляла. Убивала нас медленно и уверенно. А мы сидели по подвалам", — добавила соседка.
Ранее сообщалось, что 25 июня войска Народной милиции ЛНР при поддержке Вооружённых сил России под командованием генерала армии Сергея Суровикина полностью освободили город Северодонецк. Также украинские военные вытеснены из населённых пунктов Боровское, Вороново и Сиротино.
ТАСС / Александр Река