Жители недавно освобождённого села Боровское у Северодонецка рассказали об ужасах, с которыми они столкнулись во время пребывания там украинских военных. Их слова приводит РИА "Новости".

"Вот там дом моей свекрови. 9 марта умерла моя свекровь. И только 23 марта мы украли её, чтобы схоронить. Ползком крали, потому что обстреливали украинские [военные], нам не давали её забрать", — поделилась с агентством Татьяна Рязанцева.

По её словам, бойцы ВСУ отобрали у её семьи десять поросят, а также две машины и прицеп. Дом сгорел после попадания снаряда. Теперь Рязанцевым негде жить. Но они признаются, что очень ждали Россию восемь лет, чтобы закончился этот ад.

Слова сельчанки подтверждают и соседи. Они пожаловались, что украинские вояки развлекались с местными детьми, наставляя на них оружие и в шутку говоря "пух-пух". Последние месяцы жителям Боровского и вовсе пришлось сидеть по подвалам.

"Украина по нам стреляла. Убивала нас медленно и уверенно. А мы сидели по подвалам", — добавила соседка.