Французский телеканал показал истинные эмоции жителей Лисичанска от прихода российских военных

Французский государственный телеканал France 2 показал сюжет о том, как жители Лисичанска реагируют на освобождение города Российской армией. Местные с благодарностью отнеслись к защитникам и поделились своей радостью при виде военных РФ и ЛНР. У многих на глазах были слёзы.

"Мне хочется кричать, кричать, кричать от радости. За других я не могу говорить, но вокруг меня все такие", — поделилась эмоциями с французскими журналистами одна из жительниц города.