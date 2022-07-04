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Опубликовано 4 июля 2022, 14:32
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Французский телеканал показал истинные эмоции жителей Лисичанска от прихода российских военных

Телеканал France 2 показал истинные эмоции жителей Лисичанска от прихода российских военных

Французский государственный телеканал France 2 показал сюжет о том, как жители Лисичанска реагируют на освобождение города Российской армией. Местные с благодарностью отнеслись к защитникам и поделились своей радостью при виде военных РФ и ЛНР. У многих на глазах были слёзы.

"Мне хочется кричать, кричать, кричать от радости. За других я не могу говорить, но вокруг меня все такие", — поделилась эмоциями с французскими журналистами одна из жительниц города.

По данным французских репортёров, местные жители выстраивались вдоль дороги, чтобы поприветствовать военных из ЛНР.

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Напомним, что украинские подразделения не отступали, а бежали из Лисичанска, не дождавшись соответствующего распоряжения командования.

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Анатолий Симоненко
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