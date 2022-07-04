Восточный фронт стал для бойцов ВСУ "адом на земле"

Украинские военные в интервью The Independent назвали службу на восточном фронте "адом на земле". Один из бойцов ВСУ Алексей выразил британскому изданию уверенность в том, что активные поставки вооружения от стран Запада не изменят ход спецоперации.

По словам солдат, украинская армия организована "ужасно", из-за интенсивности боевых действий у военнослужащих возникают психологические проблемы и появляется желание покинуть службу. Алексей говорит, что Киев занижает официальное количество погибших. В ежедневных сводках значится цифра до 200 украинских солдат, но в действительности умирает намного больше. Служба осложняется ещё и тем, что командиры издеваются над солдатами, не дают передохнуть и всё время отправляют на передовую.

"По телевизору показывают красивые картинки линии фронта, солидарности в армии, но в жизни всё по-другому", — пожаловался один из собеседников издания, уточнив, что, к примеру, боеприпасы у его подразделения закончились уже через несколько недель боёв.

"Командирам всё равно, что психологически ты сломлен. Если у тебя бьётся сердце, руки-ноги на месте — ты должен вернуться", — сетует Алексей.

Ещё двое солдат, которые в прошлом были офисными работниками и не имели какого-либо опыта ведения боевых действий, рассказали, что их отправили на передовую сразу же после начальной подготовки. На службе они стали свидетелями "ужасной организации" ВСУ и "нелогичных решений", а многие из их батальона вообще отказались сражаться.

"Тяжело жить в условиях постоянного стресса, недосыпания и недоедания", — заключил один из бойцов и отметил невыносимость ситуации, когда приходится наблюдать смерть товарищей.