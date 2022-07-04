Путин присвоил звание Героя РФ генерал-майору Абачеву и генерал-полковнику Лапину
Президент РФ Владимир Путин, как и обещал ранее сегодня, подписал указ о присвоении звания Героя России командующему группировкой "Центр" Александру Лапину и замкомандующего 8-й армией Южного военного округа Эседулле Абачеву, которые отличились в ходе освобождения ЛНР.
"За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Абачеву Эседулле Абдулмуминовичу — генерал-майору, Лапину Александру Павловичу — генерал-полковнику", — говорится в тексте указа, опубликованного на портале правовой информации.
Напомним, что в ходе встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу российский лидер попросил также представить к наградам всех военнослужащих, которые отличились в ходе операции по освобождению ЛНР. По словам Владимира Путина, "в Армии России смелых и профессиональных воинов, по-хорошему дерзких воинов много" и все они должны быть отмечены наградами.
ТАСС / Михаил Метцель