Путин присвоил звание Героя РФ генерал-майору Абачеву и генерал-полковнику Лапину

Президент РФ Владимир Путин, как и обещал ранее сегодня , подписал указ о присвоении звания Героя России командующему группировкой "Центр" Александру Лапину и замкомандующего 8-й армией Южного военного округа Эседулле Абачеву, которые отличились в ходе освобождения ЛНР.

Напомним, что в ходе встречи с главой Минобороны Сергеем Шойгу российский лидер попросил также представить к наградам всех военнослужащих, которые отличились в ходе операции по освобождению ЛНР. По словам Владимира Путина, "в Армии России смелых и профессиональных воинов, по-хорошему дерзких воинов много" и все они должны быть отмечены наградами.