Журналист "ТВ Центра" ранен в результате обстрела ВСУ вокзала в Донецке

Журналист "ТВ Центра" ранен в результате обстрела со стороны ВСУ района железнодорожного вокзала Донецка. О случившемся сообщает в "Телеграме" сам телеканал.

На публикуемых кадрах корреспонденту оказывают медицинскую помощь. Канал также показал сам момент удара по городу. Состояние пострадавшего журналиста не уточняется.

Как ранее писал Лайф, в Донецке по Киевскому и Куйбышевскому районам за четыре часа — с 15:00 до 19:00 — было выпущено 100 снарядов калибра 155 мм, которые применяются странами НАТО. Удары производили украинские военные из посёлка Первомайск.