ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 июля 2022, 18:19

Журналист "ТВ Центра" ранен в результате обстрела ВСУ вокзала в Донецке

Журналист "ТВ Центра" ранен в результате обстрела со стороны ВСУ района железнодорожного вокзала Донецка. О случившемся сообщает в "Телеграме" сам телеканал.

Журналист "ТВ Центра" ранен в Донецке в результате обстрела ВСУ. Видео © Telegram / "ТВ Центр"

На публикуемых кадрах корреспонденту оказывают медицинскую помощь. Канал также показал сам момент удара по городу. Состояние пострадавшего журналиста не уточняется.

ВСУ выпустили ракеты из HIMARS по Снежному в ДНР
ВСУ выпустили ракеты из HIMARS по Снежному в ДНР

Как ранее писал Лайф, в Донецке по Киевскому и Куйбышевскому районам за четыре часа — с 15:00 до 19:00 — было выпущено 100 снарядов калибра 155 мм, которые применяются странами НАТО. Удары производили украинские военные из посёлка Первомайск.

BannerImage

Telegram / "ТВ Центр"

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Донбасс
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar