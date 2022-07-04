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Опубликовано 4 июля 2022, 18:49

Украинские военные хотят взорвать мосты в Сумской области и обвинить ВС России

Украинские военные готовят очередную провокацию. Они заминировали мосты через реку в Сумской области и намерены их взорвать. После чего Киев обвинит Россию в неточных ударах и разрушении гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Белополье Сумской области украинские неонацисты заминировали мосты через реку Крыга, которые они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские ВС в якобы неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры", — пояснил он.

Генерал-полковник ещё раз подчеркнул, что ВС РФ наносят удары высокоточным оружием только по военным объектам противника и местам его дислокации, а также гуманно относятся к мирному населению.

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Ранее сообщалось, что, для того чтобы обвинить Вооружённые силы РФ в уничтожении мирного населения, ВСУ обстреляли жилые кварталы Славянска Донецкой Народной Республики.

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Татьяна Миссуми
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