Украинские военные готовят очередную провокацию. Они заминировали мосты через реку в Сумской области и намерены их взорвать. После чего Киев обвинит Россию в неточных ударах и разрушении гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В Белополье Сумской области украинские неонацисты заминировали мосты через реку Крыга, которые они намерены взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские ВС в якобы неизбирательных ударах по критически важным объектам транспортной инфраструктуры", — пояснил он.

Генерал-полковник ещё раз подчеркнул, что ВС РФ наносят удары высокоточным оружием только по военным объектам противника и местам его дислокации, а также гуманно относятся к мирному населению.