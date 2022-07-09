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Опубликовано 9 июля 2022, 11:02

ВС России уничтожили более 1,5 тысячи беспилотников ВСУ с начала "Операции Z"

Генерал-лейтенант Минобороны РФ Игорь Конашенков рассказал о количестве уничтоженной воздушной и наземной техники противника с начала проведения спецоперации на Украине.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 239 самолётов, 137 вертолётов, 1503 БПЛА, 353 зенитных ракетных комплекса, 3994 танка и других боевых бронированных машин, 738 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3117 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 4099 единиц специальной военной автомобильной техники", — уточнил Конашенков.

За истекшие сутки средства ПВО России сбили 15 украинских беспилотных аппаратов вблизи селений Долгенькое, Бражковка, Зелёное, Яковенково, Пески-Радьковские, Грушевка, Червоный Оскол Харьковской области, Донецк и Святогорск Донецкой Народной Республики.

Ранее Лайф сообщал, что Воздушно-космические силы России уничтожили ангар с присланными из США 155-мм гаубицами М777 в районе населённого пункта Часов Яр.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Ольга Пасынкова
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