Российский спецназ ликвидировал трёх польских наёмников и ранил шестерых под Харьковом
Не менее трёх польских наёмников были уничтожены силами российского спецназа южнее населённого пункта Долгенькое Харьковской области. Бой завязался на окраине леса вблизи ротного опорного пункта противника, рассказал офицер подразделения специального назначения ВС РФ Западного военного округа.
"Завязался бой. При столкновении была слышна польская речь. В ходе радиоперехвата мы установили, что три наёмника были ликвидированы, шестеро были ранены. Потом они замолчали. Возможно, их реальные потери были больше", — сказал офицер.
Ранее Лайф сообщал, что украинские войска обстреляли Алчевск из американской РСЗО HIMARS.
ТАСС / Красильников Станислав