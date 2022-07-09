ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 9 июля 2022, 16:51
6296

Российский спецназ ликвидировал трёх польских наёмников и ранил шестерых под Харьковом

Не менее трёх польских наёмников были уничтожены силами российского спецназа южнее населённого пункта Долгенькое Харьковской области. Бой завязался на окраине леса вблизи ротного опорного пункта противника, рассказал офицер подразделения специального назначения ВС РФ Западного военного округа.

"Завязался бой. При столкновении была слышна польская речь. В ходе радиоперехвата мы установили, что три наёмника были ликвидированы, шестеро были ранены. Потом они замолчали. Возможно, их реальные потери были больше", — сказал офицер.

Ранее Лайф сообщал, что украинские войска обстреляли Алчевск из американской РСЗО HIMARS.

ВС России поразили два пункта дислокации иностранных наёмников под Харьковом
ВС России поразили два пункта дислокации иностранных наёмников под Харьковом
BannerImage

ТАСС / Красильников Станислав

Ольга Пасынкова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar