Союзные войска взяли Григоровку и продолжают движение в сторону Северска в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.

"Сегодня с боями была взята Григоровка, и наши войска продолжают вести военные действия по освобождению Серебрянки. С севера идёт наступление на Северск. Местные жители отмечают, что боевики из Северска всё больше перемещаются в пригород, пытаясь создать там укрепрайон из наскоро вырытых позиций и кое-как возведённых фортификационных сооружений. Всем уже ясно, что в Северске украинские формирования сдерживать наступление союзных войск долго не смогут, потому отдельные подразделения скрытно покидают город", — написал посол в своём телеграм-канале.

Мирошник уточнил, что на позициях в основном остаются "насильно мобилизованные тербаты". По его словам, украинские силы, отходя, пытаются обстреливать уже освобождённые территории. Как заявил дипломат, "были прилёты по Новодружеску", пригороду Лисичанска. По предварительным данным, обошлось без жертв.