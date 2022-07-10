Посол Мирошник отчитался о взятии Григоровки
Посол ЛНР Мирошник: Союзные войска взяли Григоровку и продолжают наступление на Северск
Союзные войска взяли Григоровку и продолжают движение в сторону Северска в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник.
"Сегодня с боями была взята Григоровка, и наши войска продолжают вести военные действия по освобождению Серебрянки. С севера идёт наступление на Северск. Местные жители отмечают, что боевики из Северска всё больше перемещаются в пригород, пытаясь создать там укрепрайон из наскоро вырытых позиций и кое-как возведённых фортификационных сооружений. Всем уже ясно, что в Северске украинские формирования сдерживать наступление союзных войск долго не смогут, потому отдельные подразделения скрытно покидают город", — написал посол в своём телеграм-канале.
Мирошник уточнил, что на позициях в основном остаются "насильно мобилизованные тербаты". По его словам, украинские силы, отходя, пытаются обстреливать уже освобождённые территории. Как заявил дипломат, "были прилёты по Новодружеску", пригороду Лисичанска. По предварительным данным, обошлось без жертв.
"Это лишний раз доказывает, что, не отогнав как минимум на расстояние действия самого дальнобойного оружия, которым располагают украинские боевики, чувствовать себя в безопасности наше население не будет", — заключил Мирошник.
Ранее Лайф писал, что союзные силы уничтожили под Северском колонну с грузинскими наёмниками. Как уточнялось, было ликвидировано около 30 иностранных боевиков. Помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселёв подчёркивал, что взятие под контроль Северска позволит союзным силам развивать наступление на Краматорск и Славянск для их последующего освобождения.
ТАСС / Станислав Красильников