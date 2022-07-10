Системы ПВО сбили четыре объекта в небе над Херсоном

Российские системы противовоздушной обороны сработали в небе над Херсоном, сбито четыре объекта. Об этом сообщает ТАСС.

Над городом прогремело четыре взрыва, кроме того, видны следы срабатывания российских систем ПВО. Официального подтверждения этой информации пока нет. По данным же телеграм-канала "Херсонский вестник", раздалось пять мощных взрывов. Средства ПВО сработали в 10:30.