ВС России нанесли ракетный удар по пункту дислокации украинских артиллеристов в Славянске

ВС России ударом по керамическому комбинату в Славянске уничтожили до 100 украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием наземного базирования нанесён удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ и складу с боеприпасами на территории керамического комбината в городе Славянск", — сказали в ведомстве.

В результате было ликвидировано до 100 бойцов ВСУ, свыше 1000 артиллерийских снарядов для гаубиц М777 производства США и около 700 реактивных снарядов для реактивных систем залпового огня "Град".