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Опубликовано 10 июля 2022, 10:19

ВС России нанесли ракетный удар по пункту дислокации украинских артиллеристов в Славянске

ВС России ударом по керамическому комбинату в Славянске уничтожили до 100 украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием наземного базирования нанесён удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ и складу с боеприпасами на территории керамического комбината в городе Славянск", — сказали в ведомстве.

В результате было ликвидировано до 100 бойцов ВСУ, свыше 1000 артиллерийских снарядов для гаубиц М777 производства США и около 700 реактивных снарядов для реактивных систем залпового огня "Град".

МО: Войска РФ уничтожили свыше 75 бойцов ВСУ под Николаевом
МО: Войска РФ уничтожили свыше 75 бойцов ВСУ под Николаевом

Ранее ВС РФ уничтожили более 1,5 тысячи беспилотников ВСУ с начала "Операции Z". А ещё выяснилось, что российские военные ликвидировали 239 самолётов, 137 вертолётов, 3994 танка и другие бронированные машины.

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ТАСС / Красильников Станислав

Евгения Колесникова
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