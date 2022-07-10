ВС России нанесли ракетный удар по пункту дислокации украинских артиллеристов в Славянске
ВС России ударом по керамическому комбинату в Славянске уничтожили до 100 украинских военных. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Высокоточным оружием наземного базирования нанесён удар по пункту временной дислокации артиллерийского подразделения ВСУ и складу с боеприпасами на территории керамического комбината в городе Славянск", — сказали в ведомстве.
В результате было ликвидировано до 100 бойцов ВСУ, свыше 1000 артиллерийских снарядов для гаубиц М777 производства США и около 700 реактивных снарядов для реактивных систем залпового огня "Град".
Ранее ВС РФ уничтожили более 1,5 тысячи беспилотников ВСУ с начала "Операции Z". А ещё выяснилось, что российские военные ликвидировали 239 самолётов, 137 вертолётов, 3994 танка и другие бронированные машины.
ТАСС / Красильников Станислав