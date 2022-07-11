Украинских морпехов учили воевать по инструкциям чеченских террористов

В ноутбуке украинского морского пехотинца обнаружена инструкция для террористов, составленная на основе опыта боевых действий в Чечне 1990-х годов.

Как сообщает РИА "Новости", уже во введении к инструкции сразу сообщается, что "документ захвачен в результате оперативных мероприятий в ЧР" и "будет полезен думающим офицерам". Первая часть называется "Действия в горах и в лесу", она содержит такие параграфы, как "Неудобство для внезапного нападения врага", "Удобство охраны и обороны", "Оборудование тайника для хранения оружия, боеприпасов, экипировки и продовольствия", "Наличие поблизости питьевого источника", "Организация засад на врага", "Минирование местности".

Вторая часть инструкции называется "Действия в населённом пункте". Здесь описаны азы конспирации и бои в городских условиях — в случае раскрытия террористической ячейки властями.

Наличие такой подробной инструкции указывает на то, что украинских боевиков заранее готовили к террористическим действиям и операциям против российских военных. Им предлагалось в полном объёме применять опыт, накопленный международными террористами на Северном Кавказе.