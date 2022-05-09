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Регион
Опубликовано 9 мая 2022, 04:06
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В мариупольской школе нашли методичку с "пантеоном героев" во главе с Бандерой

Организация еврейских погромов и многочисленные жертвы сотрудничества "героев" с гитлеровцами там не упомянуты. Зато ДНР и ЛНР рекомендовано называть "террористическими организациями".

Пособие по героизации украинского националиста и нацистского коллаборанта Степана Бандеры обнаружено в брошюре "2014: начало российско-украинской войны", напечатанной в Украинском институте национальной памяти. Методический материал был найден в учительской комнате одной из мариупольских школ. По словам педагогов, в преподавательской и воспитательной работе с детьми следовало учитывать положения из этой методички.

Как передаёт РИА "Новости", в главе под названием "Исторический контекст войны" указан национальный украинский "пантеон героев". В него в хронологической последовательности внесены гетман Иван Мазепа, националисты Семён Петлюра и Евгений Коновалец. Их жертвы подавленного восстания на киевском заводе "Арсенал" там не упомянуты.

Пособник гитлеровцев, лидер Организации украинских националистов*, один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* — Украинской повстанческой армии* — Степан Бандера назван борцом против Гитлера и Третьего рейха. Его предвоенное союзничество с германской разведкой, роль в организации еврейских погромов, а также сотрудничество в 1944 году с гитлеровским рейхсминистром восточных оккупированных территорий Альфредом Розенбергом и начальником Главного управления безопасности Третьего рейха Эрнстом Кальтенбруннером полностью проигнорированы.

В методичке указано, какие формулировки о событиях с 2014 года в общении с детьми считаются правильными, а какие — неправильными. О боях в Донбассе сказано, что правильная формулировка — "российско-украинская война", а "внутренний конфликт" и "гражданская война" — неправильные, так же как и названия Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость и против которых Киев начал военную операцию. Правильным составители считают называть ДНР и ЛНР "террористическими организациями" или "отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)". Народное ополчение республик в методичке называют "группами наёмников" и "вооружёнными бандами".

Бастрыкин поручил проанализировать содержание украинских учебников по истории
Бастрыкин поручил проанализировать содержание украинских учебников по истории

Как писал Лайф ранее, историк Безпалько рассказал, кто стоял за "промывкой сознания" украинцев. Он напомнил о большом объёме националистической литературы, которая десятилетиями издавалась и копилась в США, а затем появилась в Незалежной с готовыми идеологическими заготовками.

*Организация запрещена в РФ по решению Верховного суда.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Арина Родионова
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