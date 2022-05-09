Организация еврейских погромов и многочисленные жертвы сотрудничества "героев" с гитлеровцами там не упомянуты. Зато ДНР и ЛНР рекомендовано называть "террористическими организациями".

Пособие по героизации украинского националиста и нацистского коллаборанта Степана Бандеры обнаружено в брошюре "2014: начало российско-украинской войны", напечатанной в Украинском институте национальной памяти. Методический материал был найден в учительской комнате одной из мариупольских школ. По словам педагогов, в преподавательской и воспитательной работе с детьми следовало учитывать положения из этой методички.

Как передаёт РИА "Новости", в главе под названием "Исторический контекст войны" указан национальный украинский "пантеон героев". В него в хронологической последовательности внесены гетман Иван Мазепа, националисты Семён Петлюра и Евгений Коновалец. Их жертвы подавленного восстания на киевском заводе "Арсенал" там не упомянуты.

Пособник гитлеровцев, лидер Организации украинских националистов*, один из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН* — Украинской повстанческой армии* — Степан Бандера назван борцом против Гитлера и Третьего рейха. Его предвоенное союзничество с германской разведкой, роль в организации еврейских погромов, а также сотрудничество в 1944 году с гитлеровским рейхсминистром восточных оккупированных территорий Альфредом Розенбергом и начальником Главного управления безопасности Третьего рейха Эрнстом Кальтенбруннером полностью проигнорированы.

В методичке указано, какие формулировки о событиях с 2014 года в общении с детьми считаются правильными, а какие — неправильными. О боях в Донбассе сказано, что правильная формулировка — "российско-украинская война", а "внутренний конфликт" и "гражданская война" — неправильные, так же как и названия Донецкой и Луганской народных республик, которые провозгласили независимость и против которых Киев начал военную операцию. Правильным составители считают называть ДНР и ЛНР "террористическими организациями" или "отдельными районами Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО)". Народное ополчение республик в методичке называют "группами наёмников" и "вооружёнными бандами".

Как писал Лайф ранее, историк Безпалько рассказал, кто стоял за "промывкой сознания" украинцев. Он напомнил о большом объёме националистической литературы, которая десятилетиями издавалась и копилась в США, а затем появилась в Незалежной с готовыми идеологическими заготовками.