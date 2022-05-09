Губернатор Камчатки предложил увековечить память защитников Донбасса

Владимир Солодов считает, что в честь подвигов российских военнослужащих, участвующих в "Операции Z", их именами следует называть улицы.

Память защитников Донбасса — российских военнослужащих, которые участвуют в "Операции Z" на Украине — могут увековечить в Камчатском крае. С соответствующим заявлением выступил в рамках празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне губернатор края Владимир Солодов.

"Сегодня российские воины вновь принимают участие в кровопролитных боях. Военнослужащие Войск и сил на северо-востоке, служащие Росгвардии сражаются, защищая жителей Донбасса и нашу Родину, совершая героические подвиги", — приводит слова Солодова пресс-служба правительства края.

Он рассказал о подвиге Сергея Булгакова, который, получив ранение в ходе боя на Украине, остался на огневой позиции и до последнего прикрывал отход своего отряда и раненого командира. От множественных осколочных ранений младший сержант Булгаков погиб на месте боя, но спас жизнь командира отряда и 38 сослуживцев.

"Мы не имеем права никого забыть. Считаю необходимым увековечить память об их подвигах в названиях улиц городов и посёлков Камчатского края", — подчеркнул губернатор, добавив, что каждый защитник Донбасса — герой.