ВСУ получили от Зеленского задачу отвоевать юг Украины

Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ отвоевать юг Украины, и для того, чтобы выполнить эту и другие задачи командования, украинские войска располагают примерно миллионом бойцов. Такое заявление сделал глава Минобороны страны Алексей Резников.

Так, в интервью газете The Times он, говоря о задаче вернуть юг Украины под контроль Киева, обмолвился, что существует понимание того, что "политически это крайне необходимо для страны".

"Президент отдал приказ главнокомандующему Вооружёнными силами [Украины] разработать план. После этого свою работу должны выполнить в Генштабе и сказать, что нам нужно сделать то-то и то-то, чтобы добиться цели", — сказал Резников.

По словам министра, численность ВСУ достигает "примерно 700 тысяч человек", а в общей сложности к участию в боевых действиях Киев может привлечь около миллиона человек вместе с Национальной гвардией Украины, полицией и пограничниками. Резников добавил, что в выполнении стоящих перед армией задач должно помочь западное вооружение. Он обратился к странам НАТО нарастить его поставки, а заодно сообщил, что подготовку на территории Великобритании проходят сейчас две бригады украинских военных.