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Опубликовано 10 июля 2022, 21:26
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ВСУ получили от Зеленского задачу отвоевать юг Украины

Глава Минобороны Украины Резников: ВСУ получили от Зеленского задачу отвоевать юг страны

Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ отвоевать юг Украины, и для того, чтобы выполнить эту и другие задачи командования, украинские войска располагают примерно миллионом бойцов. Такое заявление сделал глава Минобороны страны Алексей Резников.

Так, в интервью газете The Times он, говоря о задаче вернуть юг Украины под контроль Киева, обмолвился, что существует понимание того, что "политически это крайне необходимо для страны".

Министр обороны Украины заявил о больших потерях ВСУ и попросил Запад о помощи
Министр обороны Украины заявил о больших потерях ВСУ и попросил Запад о помощи

"Президент отдал приказ главнокомандующему Вооружёнными силами [Украины] разработать план. После этого свою работу должны выполнить в Генштабе и сказать, что нам нужно сделать то-то и то-то, чтобы добиться цели", — сказал Резников.

По словам министра, численность ВСУ достигает "примерно 700 тысяч человек", а в общей сложности к участию в боевых действиях Киев может привлечь около миллиона человек вместе с Национальной гвардией Украины, полицией и пограничниками. Резников добавил, что в выполнении стоящих перед армией задач должно помочь западное вооружение. Он обратился к странам НАТО нарастить его поставки, а заодно сообщил, что подготовку на территории Великобритании проходят сейчас две бригады украинских военных.

Первую группу украинских военных привезли на обучение в Британию
Первую группу украинских военных привезли на обучение в Британию

Ранее Лайф писал, что украинских военнослужащих уже начали обучать в Германии управлению современными реактивными системами залпового огня (РСЗО), которые страны Запада поставляют Киеву. Параллельно с этим, как заявил немецкий канцлер Олаф Шольц, ФРГ начала обучать украинских бойцов и управлению зенитными самоходными установками (ЗСУ) Gepard, которые способны защищать войска от нападений с воздуха.

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ТАСС / Zuma

Иван Косицын
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