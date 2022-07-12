Жительница Новой Каховки показала разрушенную квартиру после обстрела ВСУ

Жительница Новой Каховки Херсонской области сняла на видео, во что превратилась её квартира после обстрела города со стороны ВСУ. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом "Мохеровый Херсон", видно, что пол буквально усеян обломками, а из окон вылетели стёкла.

Жительница Новой Каховки сняла на видео последствия удара ВСУ. Видео © Telegram / Мохеровый Херсон

"Сидим в коридоре. Вот что с нашей квартирой стало: двери в ванной все вылетели, вот такая красота, всё разбито. Страшно, рвутся снаряды кругом", — говорит женщина на видео.