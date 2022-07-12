Жительница Новой Каховки показала разрушенную квартиру после обстрела ВСУ
Жительница Новой Каховки сняла на видео последствия удара ВСУ
Жительница Новой Каховки Херсонской области сняла на видео, во что превратилась её квартира после обстрела города со стороны ВСУ. На кадрах, опубликованных телеграм-каналом "Мохеровый Херсон", видно, что пол буквально усеян обломками, а из окон вылетели стёкла.
Жительница Новой Каховки сняла на видео последствия удара ВСУ. Видео © Telegram / Мохеровый Херсон
"Сидим в коридоре. Вот что с нашей квартирой стало: двери в ванной все вылетели, вот такая красота, всё разбито. Страшно, рвутся снаряды кругом", — говорит женщина на видео.
При этом на фоне слышны непрекращающиеся звуки взрывов.
Лайф уже сообщал, что в результате ночной атаки ВСУ в Новой Каховке взорвались склады с селитрой. Уже известно, что удар украинских сил был нанесён из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Местные власти считают, что могли погибнуть десятки людей: на каждом из разрушенных или сгоревших складов была охрана. Точное число жертв станет известно после разбора завалов.
Скриншот Telegram / Мохеровый Херсон