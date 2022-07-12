Детонация и пожар на складах селитры в Новой Каховке после ударов ВСУ продолжаются

После удара ВСУ по Новой Каховке на складах селитры продолжаются детонация и пожар. Об этом сообщает РИА "Новости".

Появились кадры, на которых видно большой столб дыма, поднимающийся прямо над складами. Рядом виднеются разбитые помещения центра гумпомощи, где погибли люди. К этому часу власти региона подтвердили гибель семи человек, но их может быть гораздо больше.