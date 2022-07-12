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Регион
Опубликовано 12 июля 2022, 06:34

Детонация и пожар на складах селитры в Новой Каховке после ударов ВСУ продолжаются

После удара ВСУ по Новой Каховке на складах селитры продолжаются детонация и пожар. Об этом сообщает РИА "Новости".

Появились кадры, на которых видно большой столб дыма, поднимающийся прямо над складами. Рядом виднеются разбитые помещения центра гумпомощи, где погибли люди. К этому часу власти региона подтвердили гибель семи человек, но их может быть гораздо больше.

Власти региона подтвердили гибель семи человек после удара ВСУ по Новой Каховке
Власти региона подтвердили гибель семи человек после удара ВСУ по Новой Каховке

Лайф уже сообщал, что в результате ночной атаки ВСУ в Новой Каховке взорвались склады с селитрой. Уже известно, что удар украинских сил был нанесён из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Местные власти считают, что могли погибнуть десятки людей: на каждом из разрушенных или сгоревших складов была охрана. Точное количество жертв станет известно после разбора завалов.

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Кадр из видео Telegram / РИА "Новости"

Евгения Колесникова
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