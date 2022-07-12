Детонация и пожар на складах селитры в Новой Каховке после ударов ВСУ продолжаются
После удара ВСУ по Новой Каховке на складах селитры продолжаются детонация и пожар. Об этом сообщает РИА "Новости".
Появились кадры, на которых видно большой столб дыма, поднимающийся прямо над складами. Рядом виднеются разбитые помещения центра гумпомощи, где погибли люди. К этому часу власти региона подтвердили гибель семи человек, но их может быть гораздо больше.
Лайф уже сообщал, что в результате ночной атаки ВСУ в Новой Каховке взорвались склады с селитрой. Уже известно, что удар украинских сил был нанесён из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Местные власти считают, что могли погибнуть десятки людей: на каждом из разрушенных или сгоревших складов была охрана. Точное количество жертв станет известно после разбора завалов.
Кадр из видео Telegram / РИА "Новости"