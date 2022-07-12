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Опубликовано 12 июля 2022, 06:53

Шестерых детей извлекли из-под завалов после обстрела в Новой Каховке

Шестеро детей извлечены из-под завалов в Новой Каховке Херсонской области, которую ночью обстреляли ВСУ. Об этом в эфире "России 24" сообщил глава военно-гражданской администрации района Владимир Леонтьев.

"Только что извлекли из-под завалов шесть детей. Семь человек пропало без вести, нельзя сказать, что с ними, но число жертв, скорее всего, увеличится", отметил он.

Количество пострадавших, по данным местных властей, превысило 70 человек.

"Это только те, кто обратился за медпомощью", уточнил Леонтьев.

Власти региона подтвердили гибель семи человек после удара ВСУ по Новой Каховке
Власти региона подтвердили гибель семи человек после удара ВСУ по Новой Каховке

Лайф уже сообщал, что в результате ночной атаки ВСУ в Новой Каховке взорвались склады с селитрой. Уже известно, что удар украинских сил был нанесён из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Местные власти считают, что могли погибнуть десятки людей: на каждом из разрушенных или сгоревших складов была охрана. Точное число жертв станет известно после разбора завалов.

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