Шестерых детей извлекли из-под завалов после обстрела в Новой Каховке
Шестеро детей извлечены из-под завалов в Новой Каховке Херсонской области, которую ночью обстреляли ВСУ. Об этом в эфире "России 24" сообщил глава военно-гражданской администрации района Владимир Леонтьев.
"Только что извлекли из-под завалов шесть детей. Семь человек пропало без вести, нельзя сказать, что с ними, но число жертв, скорее всего, увеличится", — отметил он.
Количество пострадавших, по данным местных властей, превысило 70 человек.
"Это только те, кто обратился за медпомощью", — уточнил Леонтьев.
Лайф уже сообщал, что в результате ночной атаки ВСУ в Новой Каховке взорвались склады с селитрой. Уже известно, что удар украинских сил был нанесён из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. Местные власти считают, что могли погибнуть десятки людей: на каждом из разрушенных или сгоревших складов была охрана. Точное число жертв станет известно после разбора завалов.