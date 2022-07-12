В ДНР назвали сроки рассмотрения апелляции наёмников, приговорённых к смертной казни
Апелляцию трёх приговорённых к казни в ДНР наёмников рассмотрят до конца июля
Апелляцию трёх приговорённых к смертной казни в ДНР иностранных наёмников рассмотрят до конца месяца. Такое заявление сделал глава Минюста республики Юрий Сироватко в эфире телеканала "Россия 24".
"Сейчас апелляция рассматривается в отношении трёх иностранных граждан. <…> Та апелляция, которая слушается сейчас, я думаю, что до конца месяца суд примет решение", — сказал министр.
Ранее Лайф рассказывал, что авиация ВКС России уничтожила до 250 украинских военных и наёмников. Это произошло в Основянском и Слободском районах Харькова.
ТАСС / Владимир Гердо