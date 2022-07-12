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Регион
Опубликовано 12 июля 2022, 09:19

В ДНР назвали сроки рассмотрения апелляции наёмников, приговорённых к смертной казни

Апелляцию трёх приговорённых к казни в ДНР наёмников рассмотрят до конца июля

Апелляцию трёх приговорённых к смертной казни в ДНР иностранных наёмников рассмотрят до конца месяца. Такое заявление сделал глава Минюста республики Юрий Сироватко в эфире телеканала "Россия 24".

"Сейчас апелляция рассматривается в отношении трёх иностранных граждан. <…> Та апелляция, которая слушается сейчас, я думаю, что до конца месяца суд примет решение", — сказал министр.

Российский спецназ ликвидировал трёх польских наёмников и ранил шестерых под Харьковом
Российский спецназ ликвидировал трёх польских наёмников и ранил шестерых под Харьковом

Ранее Лайф рассказывал, что авиация ВКС России уничтожила до 250 украинских военных и наёмников. Это произошло в Основянском и Слободском районах Харькова.

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ТАСС / Владимир Гердо

Евгения Колесникова
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