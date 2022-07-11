Авиация ВКС России уничтожила до 250 украинских военных и наёмников под Харьковом
Воздушно-космические силы РФ точечными ударами по пунктам дислокации нацбатов ВСУ и иностранных наёмников в районе Харькова уничтожили до 250 бойцов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В результате точечных ударов ВКС России по пунктам дислокации националистических батальонов и иностранных наёмников в Основянском и Слободском районах Харькова уничтожено около 250 боевиков", — сказал он.
Кроме того, за сутки было уничтожено до 25 единиц бронетанковой и автомобильной техники ВСУ, уточнили в российском военном ведомстве.
За предыдущие сутки российские ВКС уничтожили три пункта управления войск Украины и бойцов "Кракена" в районе Харькова. В Минобороны РФ также уточнили, что украинское военное командование увеличило отправку на передовую неподготовленных резервистов, чтобы восполнить потери личного состава.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ