Авиация ВКС России уничтожила до 250 украинских военных и наёмников под Харьковом

Воздушно-космические силы РФ точечными ударами по пунктам дислокации нацбатов ВСУ и иностранных наёмников в районе Харькова уничтожили до 250 бойцов. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате точечных ударов ВКС России по пунктам дислокации националистических батальонов и иностранных наёмников в Основянском и Слободском районах Харькова уничтожено около 250 боевиков", — сказал он.

Кроме того, за сутки было уничтожено до 25 единиц бронетанковой и автомобильной техники ВСУ, уточнили в российском военном ведомстве.