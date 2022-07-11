Потери 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ составили более 70%
Вооружённые силы Украины несут значительные потери на всех направлениях. Так, потери в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде в районе Северска составляют более 70%. Такие данные приводит официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Критическое положение в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ, действующей в районе Северска. Потери данного соединения за время боевых действий составляют более 70% личного состава", — говорится в сообщении.
По данным МО РФ, командование бригады специально вводит в заблуждение родственников погибших военных, оформляя их как пропавших без вести или дезертиров.
А ранее участник российской хакерской группы RaHDit, известной как "Злые русские хакеры", заявил, что потери Вооружённых сил Украины составляют на текущий момент порядка 50–70 тысяч убитыми. Эта цифра гораздо выше той, которую официально озвучивают в офисе президента Незалежной.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ