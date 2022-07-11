Потери 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ составили более 70%

Вооружённые силы Украины несут значительные потери на всех направлениях. Так, потери в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде в районе Северска составляют более 70%. Такие данные приводит официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Критическое положение в 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ, действующей в районе Северска. Потери данного соединения за время боевых действий составляют более 70% личного состава", — говорится в сообщении.

По данным МО РФ, командование бригады специально вводит в заблуждение родственников погибших военных, оформляя их как пропавших без вести или дезертиров.