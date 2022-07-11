ВС России уничтожили хранилища с боеприпасами для HIMARS, гаубиц М777 и пушек "Пион"

Вооружённые силы РФ уничтожили в ходе "Операции Z" хранилища с боеприпасами для западных систем HIMARS, гаубиц М777 и самоходных пушек 2С7 "Пион". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе населённого пункта Радушное Днепропетровской области уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 "Пион", — уточнил он.