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Регион
Опубликовано 11 июля 2022, 09:10
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ВС России уничтожили хранилища с боеприпасами для HIMARS, гаубиц М777 и пушек "Пион"

Вооружённые силы РФ уничтожили в ходе "Операции Z" хранилища с боеприпасами для западных систем HIMARS, гаубиц М777 и самоходных пушек 2С7 "Пион". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования "Калибр" в районе населённого пункта Радушное Днепропетровской области уничтожены хранилища с боеприпасами для поставленных США Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, гаубиц М777, а также самоходных пушек 2С7 "Пион", — уточнил он.

ВС России уничтожили два ангара с американскими гаубицами М777 в ходе "Операции Z"
ВС России уничтожили два ангара с американскими гаубицами М777 в ходе "Операции Z"

Ранее Лайф рассказал, что ВС РФ уничтожили более 1,5 тысячи беспилотников ВСУ с начала "Операции Z". А ещё выяснилось, что российские военные ликвидировали 239 самолётов, 137 вертолётов, 3994 танка и других бронированных машин.

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Lennart Preiss / Getty Images

Андрей Бражников
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