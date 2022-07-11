ВС России ликвидировали более 300 бойцов 118-й бригады теробороны ВСУ
Российские войска нанесли удар высокоточным оружием наземного базирования по месту дислокации украинских военных в ДНР, ликвидировав более 300 бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"Высокоточным оружием наземного базирования в районе населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ. В результате удара уничтожено более 300 националистов", — уточнил он.
Ранее сообщалось, что 8 июля Вооружённые силы России уничтожили до 290 украинских военных, а также 29 единиц бронетанковой и автомобильной техники в районе города Очакова Николаевской области.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ