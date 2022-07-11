ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 июля 2022, 09:21

ВС России ликвидировали более 300 бойцов 118-й бригады теробороны ВСУ

Российские войска нанесли удар высокоточным оружием наземного базирования по месту дислокации украинских военных в ДНР, ликвидировав более 300 бойцов. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием наземного базирования в районе населённого пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации 118-й бригады территориальной обороны ВСУ. В результате удара уничтожено более 300 националистов", — уточнил он.

Войска РФ применяют несбиваемые снаряды "Грань" и "Китолов" в рамках "Операции Z"
Войска РФ применяют несбиваемые снаряды "Грань" и "Китолов" в рамках "Операции Z"

Ранее сообщалось, что 8 июля Вооружённые силы России уничтожили до 290 украинских военных, а также 29 единиц бронетанковой и автомобильной техники в районе города Очакова Николаевской области.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar