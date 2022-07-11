Истребитель Су-35С ВКС России сбил украинский самолёт Су-25
Российский истребитель Су-35С в ходе специальной военной операции сбил самолёт Су-25 Воздушных сил Украины. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
"Истребителем Су-35С ВКС России в районе населённого пункта Богатырь Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины", — проинформировал он.
Напомним, что накануне Воздушно-космические силы России за сутки сбили два украинских самолёта Су-25 и один МиГ-29 в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Удар был нанесён российскими истребителями Су-35С. Ранее Лайф сообщал, что российские системы противовоздушной обороны сработали в небе над Херсоном, в результате чего было сбито четыре объекта.