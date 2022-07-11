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Опубликовано 11 июля 2022, 09:12

Истребитель Су-35С ВКС России сбил украинский самолёт Су-25

Российский истребитель Су-35С в ходе специальной военной операции сбил самолёт Су-25 Воздушных сил Украины. Об этом сообщил на брифинге в понедельник официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Истребителем Су-35С ВКС России в районе населённого пункта Богатырь Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-25 Воздушных сил Украины", — проинформировал он.

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Напомним, что накануне Воздушно-космические силы России за сутки сбили два украинских самолёта Су-25 и один МиГ-29 в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Удар был нанесён российскими истребителями Су-35С. Ранее Лайф сообщал, что российские системы противовоздушной обороны сработали в небе над Херсоном, в результате чего было сбито четыре объекта.

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Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ

Алексей Берковиц
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