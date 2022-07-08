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Опубликовано 8 июля 2022, 07:32
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Войска РФ применяют несбиваемые снаряды "Грань" и "Китолов" в рамках "Операции Z"

ТАСС: ВС РФ применяют несбиваемые снаряды "Грань" и "Китолов" в спецоперации на Украине

Российские военные применяют в спецоперации на Украине сверхточные управляемые мины "Грань" и артиллерийские снаряды "Китолов". Также ВС РФ используют и 152-миллиметровые корректируемые боеприпасы "Краснополь", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Краснополь", "Грань" и "Китолов" — это наши три основных боеприпаса с системой корректирования, которые применяются сейчас в спецоперации на Украине", — говорится в сообщении.

Указывается, что наведение на цель управляемых снарядов производится с помощью целеуказателя-дальномера. Его головка устанавливается на беспилотник типа "Орлан". Он подсвечивает цель, и туда прилетает снаряд, уточнили в силовых структурах.

Что касается управляемых снарядов "Грань" и "Китолов", то их чаще всего применяют по точечным целям: "отдельным дотам/дзотам, огневым точкам, технике или огневым средствам ВСУ, по слабым местам в укреплениях".

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ВС РФ уничтожили две американские установки HIMARS

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили центр подготовки ВСУ в районе Очакова и пункт дислокации иностранных наёмников в Николаевской области.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Евгения Колесникова
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