Войска РФ применяют несбиваемые снаряды "Грань" и "Китолов" в рамках "Операции Z"

Российские военные применяют в спецоперации на Украине сверхточные управляемые мины "Грань" и артиллерийские снаряды "Китолов". Также ВС РФ используют и 152-миллиметровые корректируемые боеприпасы "Краснополь", сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

"Краснополь", "Грань" и "Китолов" — это наши три основных боеприпаса с системой корректирования, которые применяются сейчас в спецоперации на Украине", — говорится в сообщении.

Указывается, что наведение на цель управляемых снарядов производится с помощью целеуказателя-дальномера. Его головка устанавливается на беспилотник типа "Орлан". Он подсвечивает цель, и туда прилетает снаряд, уточнили в силовых структурах.

Что касается управляемых снарядов "Грань" и "Китолов", то их чаще всего применяют по точечным целям: "отдельным дотам/дзотам, огневым точкам, технике или огневым средствам ВСУ, по слабым местам в укреплениях".