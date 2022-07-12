Российские войска ликвидировали 180 бойцов ВСУ в районе Артёмовска
Минобороны РФ сообщило о ликвидации 180 бойцов ВСУ в районе Артёмовска
Российские военнослужащие за минувшие сутки уничтожили 180 украинских силовиков в районе населённого пункта Артёмовск Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
"В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населённого пункта Артёмовск уничтожено 180 военнослужащих ВСУ", — сказал он в ходе брифинга.
Генерал-лейтенант также уточнил, что было уничтожено 26 единиц военной техники 30-й механизированной бригады ВСУ.
Ранее Конашенков сообщил, что российские "Искандеры" за прошедшие сутки уничтожили пусковые установки противокорабельных ракет Harpoon, которые США передали Киеву. Как пояснил генерал-лейтенант, американская техника была ликвидирована в районе населённого пункта Березань Одесской области.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine