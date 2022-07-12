Российские войска ликвидировали 180 бойцов ВСУ в районе Артёмовска

Российские военнослужащие за минувшие сутки уничтожили 180 украинских силовиков в районе населённого пункта Артёмовск Донецкой Народной Республики. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

"В результате удара высокоточными ракетами воздушного базирования в районе населённого пункта Артёмовск уничтожено 180 военнослужащих ВСУ", — сказал он в ходе брифинга.

Генерал-лейтенант также уточнил, что было уничтожено 26 единиц военной техники 30-й механизированной бригады ВСУ.