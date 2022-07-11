ВКС России уничтожили склад ВСУ, где хранилось более 200 тонн иностранных ПТРК и ракет

Российская авиация уничтожила склад ВСУ, в котором хранилось несколько сотен тонн иностранных ПТРК и ракет к ним. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. По его словам, удар был нанесён высокоточным оружием.

"Высокоточным оружием ВКС России за сутки уничтожены: пункт управления 58-й мотопехотной бригады в районе населённого пункта Артёмовск ДНР, живая сила и военная техника ВСУ в десяти районах, в том числе националистического формирования "Айдар" в районе Харькова, а также склад вооружения, где хранилось более 200 тонн противотанковых ракетных комплексов иностранного производства и ракет к ним", — сказал он.