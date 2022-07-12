Разрушенный после удара ВСУ рынок в Новой Каховке сняли на видео

В Сети продолжают публиковаться кадры с последствиями удара Вооружённых сил Украины по Новой Каховке. На этот раз телеграм-канал "Mash на Донбассе" разместил видео, снятое вблизи вещевого рынка на улице Парижской Коммуны.

Появилось видео с разрушенным после удара ВСУ рынком в Новой Каховке. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

На кадрах видно, что съёмка ведётся из автомобиля, проезжающего по пострадавшим улицам города. Заметно, что несколько торговых павильонов, магазинов и станция техобслуживания полностью уничтожены. Инфраструктура Новой Каховки серьёзно пострадала: от зданий практически ничего не осталось, кроме обломков и руин.