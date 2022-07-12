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Опубликовано 12 июля 2022, 09:39

Разрушенный после удара ВСУ рынок в Новой Каховке сняли на видео

Появилось видео с разрушенным после удара ВСУ рынком в Новой Каховке

В Сети продолжают публиковаться кадры с последствиями удара Вооружённых сил Украины по Новой Каховке. На этот раз телеграм-канал "Mash на Донбассе" разместил видео, снятое вблизи вещевого рынка на улице Парижской Коммуны.

Появилось видео с разрушенным после удара ВСУ рынком в Новой Каховке. Видео © Telegram / Mash на Донбассе

На кадрах видно, что съёмка ведётся из автомобиля, проезжающего по пострадавшим улицам города. Заметно, что несколько торговых павильонов, магазинов и станция техобслуживания полностью уничтожены. Инфраструктура Новой Каховки серьёзно пострадала: от зданий практически ничего не осталось, кроме обломков и руин.

Жительница Новой Каховки показала разрушенную квартиру после обстрела ВСУ
Жительница Новой Каховки показала разрушенную квартиру после обстрела ВСУ

Напомним, в результате ночной атаки ВСУ в Новой Каховке взорвались склады с селитрой. Уже известно, что удар украинских сил был нанесён из американской реактивной системы залпового огня HIMARS. По последним данным, в результате атаки около 80 человек пострадали, пятеро погибли. Точное количество жертв будет известно после разбора завалов. Экс-депутат Верховной рады Украины Илья Кива заявил, что ракетные удары ВСУ по Новой Каховке планировались и осуществлялись при полном содействии Пентагона.

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Telegram / Mash на Донбассе

Никита Осипов
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