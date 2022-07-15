Военный эксперт заявил, что из HIMARS на Украине стреляют солдаты НАТО

Переданными США Украине ракетными системами залпового огня HIMARS управляют американские и британские военнослужащие. Такое мнение высказал капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян. Военный эксперт отверг заявления западных союзников Киева о том, что они обучают для этих целей украинских бойцов.

"Я на 250 процентов уверен, что [стрельбой] из HIMARS и перезарядкой картриджей, вот этих пусковых установок на шесть ракет, занимаются американцы и англичане", — сказал Ераносян в беседе с "Украиной.ру".

Украинские военные только охраняют РСЗО и обслуживающих их расчёты западных военнослужащих, уверен эксперт. На каждую HIMARS может приходиться до батальона бойцов ВСУ. А вот стрельбой занимаются подготовленные солдаты НАТО, предположительно морские пехотинцы, которые получили хорошие навыки стрельбы из HIMARS в Ираке, добавил капитан первого ранга запаса.

По его мнению, именно западные военнослужащие наносят удары из HIMARS по объектам на освобождённых территориях Украины.