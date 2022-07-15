Военный эксперт заявил, что из HIMARS на Украине стреляют солдаты НАТО
Эксперт Ераносян: из HIMARS на Украине стреляют солдаты НАТО
Переданными США Украине ракетными системами залпового огня HIMARS управляют американские и британские военнослужащие. Такое мнение высказал капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян. Военный эксперт отверг заявления западных союзников Киева о том, что они обучают для этих целей украинских бойцов.
"Я на 250 процентов уверен, что [стрельбой] из HIMARS и перезарядкой картриджей, вот этих пусковых установок на шесть ракет, занимаются американцы и англичане", — сказал Ераносян в беседе с "Украиной.ру".
Украинские военные только охраняют РСЗО и обслуживающих их расчёты западных военнослужащих, уверен эксперт. На каждую HIMARS может приходиться до батальона бойцов ВСУ. А вот стрельбой занимаются подготовленные солдаты НАТО, предположительно морские пехотинцы, которые получили хорошие навыки стрельбы из HIMARS в Ираке, добавил капитан первого ранга запаса.
По его мнению, именно западные военнослужащие наносят удары из HIMARS по объектам на освобождённых территориях Украины.
Ранее Лайф сообщал, что удар украинских войск по Новой Каховке в Херсонской области был нанесён из американской реактивной системы залпового огня HIMARS.
Freepik